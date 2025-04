Ilrestodelcarlino.it - La corsa di Francesco Acquaroli: “Le Marche saranno di nuovo grandi”

Ancona, 13 aprile 2025 – La carica dei duemila per. Ieri a Senigallia durante l’evento di Fratelli d’Italia ‘Dire, fare’,ha ufficializzato la sua candidatura per il secondo mandato di Governatore delle. Insufficienti i 900 posti del teatro la Fenice che per un pomeriggio si è trasformato nel cuore pulsante di Fratelli d’italia. Uno schermo è stato allestito per consentire di seguire l’incontro a quanti non hanno trovato posto all’interno del teatro, dove sono state messe a disposizione dei partecipanti all’evento tutte le sale. ‘Un presidente, c’è solo un presidente’ è il coro che ha accompagnato l’arrivo sul palco del Governatore, intervenuto al termine di un incontro dove si sono ripercorsi cinque anni di Governo. “Abbiamo ereditato il governo di una regione scoraggiata che viveva contraddizioni, disgregata tra entroterra e costa, e abbiamo cercato di ricostruire una visione per ognuno di noi, ma se non si è uniti non si va da nessuna parte – le parole di Aquaroli, accolte da una standig ovation – Noi rispondiamo con i fatti, non abbiamo bisogno di attaccare, siamo orgogliosi di dire che la nostra Regione è prima nell’utilizzo di fondi europei, un balzo in avanti importante che sottolinea il lavoro di tutti e vogliamo andare avanti per proseguire quanto abbiamo impostato e abbiamo fatto fino ad ora.