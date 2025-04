Lanazione.it - Novità al cimitero. Sistemi di controllo e custode virtuale

Leggi su Lanazione.it

I servizi cimiteriali del Comune della Spezia stanno seguendo a pieno ritmo il processo di innovazione avviato dall’amministrazione comunale, sempre nell’ottica di miglioramento del servizio verso i cittadini. In ogni cancello cimiteriale dei Boschetti e di tutti i frazionali, sono state installate telecamere didegli accessi sicuramente utili anche alla sicurezza e alla tutela da atti vandalici. Per tutti i cancelli cimiteriali, nel complesso dodici, è stato attivato un sistema dia distanza con i comandi di apertura e chiusura attivabili dalla sala didei Boschetti e, se necessario, anche dallo smartphone dei responsabili. Questa innovazione è particolarmente utile nel caso, ad esempio, delle emergenze meteorologiche quando è necessario provvedere a chiusure e conseguenti aperture non programmate.