Ilrestodelcarlino.it - E’ il giorno della fiera di San Giorgio: numeri record

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto San(Fermo), 13 aprile 2025 – Oggi per la grandedi San: oltre 220 ambulanti, 48 espositori, la partecipazione di Coldiretti e delle associazioni di volontariato, la raccomandazione al “Sole”di esserci, circostanze che fannodel patrono uno dei principali appuntamenti fieristiciregione, ogni anno capace di attirare migliaia di visitatori. Per lo più provenienti dai comuni dell’entroterra, ma anche da tutte le Marche e dalle Regioni confinanti, con particolare riguardo l’Umbria. Oggi, il centrocittà tornerà ad essere animato fin dalle prime ore del mattino. Già la sola presenza di tante bancarelle dai più svariati colori e ricche di mercanzia la più varia dà l’idea di una gran bella festa popolare, mette buonumore e costituisce un forte richiamo al passeggio aggirandosi tra gli stand per curiosare e magari effettuare lo shopping.