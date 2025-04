Medico sospeso un anno sconcerto e sorpresa tra le associazioni della Lucchesia

sorpresa e sconcerto fra le associazioni della Lucchesia attive nel pronto soccorso e nella gestione sanitaria di eventi sportivi per il provvedimento del tribunale di Lucca che ha sospeso per un anno dalla professione medica e dal relativo esercizio di pubblico servizio un Medico di 60 anni residente a Lucca. Il professionista era infatti spesso impegnato per conto dell'Usl Toscana Nord ovest nell'assistenza sanitaria con ambulanze o ambulatori temporanei in occasione di vari eventi e Lucca e in altre province toscane. Adesso dovrà però fermarsi per un anno. I Carabinieri della Stazione di Bagni di Lucca e del NAS di Livorno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del Tribunale di Lucca che applica al Medico sessantenne della USL, residente a Lucca ma domiciliato a Pisa, l'interdizione per un anno dalla professione medica e dal relativo esercizio di pubblico servizio

