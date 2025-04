Justcalcio.com - Tuttosport – Primo tempo doveva finire 4-0. Kolo, Chico, Cambiaso, così no! Cosa ha Koop

2025-04-12 23:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da:Tudor a Dazn: “Ho visto cose belle”. Su.“Ho visto cose belle, un ottimoe un buon secondocon gli ultimi 10 minuti in cui siamo stati un po’ troppo nervosi. Se fossimo stati 3 o 4-0 nelnessuno avrebbe detto nulla. Il secondo gol è stato bellissimo, con il terzo uomo che ha finito. Se non sei forte un’azione del genere non è facile, sono veramente felice” ha detto Tudor poi a Dazn. Invece, sul gol subito, ha detto: “È un argomento importante perché sappiamo di avere un po’ di problemi per la struttura e per l’inesperienza ma dobbiamo alzare l’attenzione, prepararsi meglio. Le partite si decidono anche con queste cose. Ho detto ai ragazzi che è una scuola ma che bisogna crescere in fretta“.