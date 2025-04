Lanazione.it - Umbria Film Commission: "La Giunta vuole che torni ad essere competitiva"

"Laregionalechenella promozione dell’audiovisivo esattamente come nelle altre regioni. Il commissariamento non è una punizione ma una ripartenza per lavorare e ridare valore alla". E’ quanto ha detto l’assessore Simona Meloni in risposta a un’interrogazione del capogruppo del Pd, Cristina Betti, sulla situazione di questo importante organismo. "Quando ci siamo insediati uno dei temi che abbiamo affrontato, - ha detto Meloni - anche nell’ottica della promozione, è stata l’operatività della Fondazione che deve avere un ruolo di supporto alla promozione delle produzioni audiovisive. Vari studi ci dimostrano che l’assetto che abbiamo trovato non era funzionale e andava rivisto. Questae aveva l’80% del suo budget usato per le spese di funzionamento e solo il 20% per quelle di promozione.