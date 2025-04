Ilrestodelcarlino.it - La fiamma olimpica arriverà a Pesaro. E si cercano tedofori: “Candidatevi”

, 13 aprile 2025 – Tedoforo pesarese cercasi in vista dei Giochi olimpici e dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. “Il 5 gennaio ladi Milano Cortina 2026 passerà a– annuncia il sindaco Andrea Biancani, con al fianco l’assessore Mila della Dora –: possiamo già invitare quanti interessati a partecipare all’evento storico a candidarsi per diventare tedoforo”. Possono partecipare alla candidatura tutti i pesaresi nati prima del 5 dicembre 2011. Nel lungo viaggio dellache percorrerà 12000 chilometri in giro per i Comuni italiani,è stata definita città di transito. “Il prossimo 5 gennaio il simbolo dei Giochi olimpici – continua Biancani – sfilerà per le vie della nostra città. Un riconoscimento importante percittà dello sport, che abbraccia e diffonde i valori olimpici di pace, inclusione, amicizia, rispetto e sostenibilità”.