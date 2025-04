Incidente sulla pista da sci disposta la perizia

Civitanova, 13 aprile 2025 – Una perizia dovrà verificare i presidi di sicurezza presenti lungo le piste da sci dove Cristina Cesari, 25enne civitanovese, trovò la morte nel febbraio 2020. È la svolta arrivata nel corso dell'ultima udienza a Trento del processo per l'incidente avvenuto sulle piste da sci di Madonna di Campiglio. Tre vertici della società che gestisce gli impianti sono accusati di omicidio colposo. Il 13 febbraio 2020 la ragazza, che lavorava come assicuratrice ed era molto conosciuta a Civitanova, stava trascorrendo qualche giorno di relax in montagna insieme con un gruppo di amici. Mentre percorreva la pista chiamata "Nube d'oro", in prossimità di una intersezione era uscita dal tracciato, precipitando sulla pista sottostante, chiamata "variante Marchi", molto più ripida, posta circa dieci metri più in basso, "in assenza – hanno sottolineato gli avvocati che assistono la famiglia Cesari, i legali Gabriele Cofanelli del foro di Macerata e Flavio Moccia del foro di Bolzano – di qualsivoglia presidio di sicurezza che potesse evitare una tragica conseguenza".

