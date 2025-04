Ilrestodelcarlino.it - Tania, caduta dal balcone alla Barca. Il compagno la picchiava fin dal 2018

Bologna, 13 aprile 2025 – Di fronteporta dell’appartamento Acer di via Tolstoj, ci sono mazzi di fiori bianchi e bigliettini. Nella casa doveBellinetti aveva abitato per vent’anni, ora c’è solo il silenzio del vuoto. “Mi manca il respiro, non mi do pace. Vorrei solo rivederti sorellona mia”, lo sfogo affidato ai social di Andrea, il fratello cheamava tanto. E che adesso vuole solo sapere la verità. Capire quello che è successo, martedì pomeriggio, in quell’appartamento. Un lavoro delicato e complesso, su cui sono impegnati i poliziotti della Squadra mobile, coordinati dal pm Marco Forte. Nell’appartamento, adesso posto sotto sequestro, nei prossimi giorni la polizia tornerà per un nuovo sopralluogo. Teso anche a verificare la presenza di ulteriori telefoni cellulari, oltre a quelli che sono stati già trovati e sequestrati nell’immediatezza della tragedia.