Ilgiorno.it - Scommesse clandestine, Daspo e violenze: nel passato di uno dei ‘ragazzi’ della gioielleria Elysium una folle gara finita in tragedia

Milano – Neldi Andrea Piccini, uno dei “ragazzi”, c’è unaautomobilistica per le strade di Milano, che provocò la morte di un 46enne alla guida di una Fiat Panda, travolta all’incrocio tra via Gioia e via Galvani. Quella notte, fra il 3 e il 4 novembre 2013, Piccini e un altro uomo, Lorenzo Valenti, si sfidarono in zona Garibaldi al volante di una Bmw 320 e di una Passat “con cinque sorpassi svolti in un brevissimo arco di tempo, a velocità sostenuta, lungo un percorso di circa due chilometri”. Unain, costata la vita a un automobilista che non c’entrava nulla e a Piccini e Valenti una condanna tre anni di reclusione resa definitiva dalla Cassazione, con penadi espiare nel 2022. Neldi Piccini c’è anche un arresto, come emerge dagli atti dell’inchiestaGuardia di finanza, per “rapina aggravata commessa con armi da più persone” nel 2011, quando era ancora minorenne.