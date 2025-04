Romania Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali pallamano femminile orario programma streaming

Italia femminile va alla caccia del tutto per tutto in un return match dei Playoff di Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano pressoché impossibile.Dopo aver perso 21-30 in casa, a Chieti, le ragazze del DT Alfredo Rodriguez non hanno altre chance: lottare contro la Romania, in quel di Bistri?a per provare a ribaltare le sorti di un duello che sembra segnato.Sarà fondamentale cercare di partire subito forte, magari creando un parziale che possa mettere le est europee in soggezione, in una gara da provare a ravvivare in tutti i modi per provare a perseguire un traguardo storico.Romania-Italia, valida per il ritorno dei Playoff di Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano, si giocherà alla TeraPlast Arena di Bistri?a, domenica 13 aprile alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e pallamano TV.

Italia-Romania oggi in tv - Qualificazioni Mondiali pallamano femminile : orario - programma - streaming

