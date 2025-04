Ex Stracca adesso è finita limpresa del supercondominio in liquidazione Che fine faranno le caparre

supercondominio di via Montebello. Il Tribunale di Ancona ha infatti ordinato la liquidazione giudiziale della Cap Costruzioni, l?impresa del costruttore Stefano. Corriereadriatico.it - Ex Stracca, adesso è finita: l?impresa del supercondominio in liquidazione. Che fine faranno le caparre? Leggi su Corriereadriatico.it ANCONA Cala il sipario suldi via Montebello. Il Tribunale di Ancona ha infatti ordinato lagiudiziale della Cap Costruzioni, l?impresa del costruttore Stefano.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi - il piano Trump è un colpo da shock : e (adesso) può favorire la Cina - ecco perché

Luca Tommassini e l’operazione al cuore : “Adesso ne ho uno nuovo - ho avuto paura”

Tudor : «Ho trovato la squadra in un momento brutto - adesso ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare»

Ne parlano su altre fonti Ex Stracca, adesso è finita: l’impresa del supercondominio in liquidazione. Che fine faranno le caparre?. Ex Stracca di Ancona, l’annuncio choc: «Supercondominio luxury? Niente fondi, mi fermo qua». Ancona, complesso Stracca Green: adesso «ci sono ottime prospettive». Case di lusso all'ex Stracca, cantiere a rilento: restano da vendere 12 appartamenti, uno ha la piscina. Tre cantieri più il Savoia, il centro di Ancona così esploderà. Al traffico chi ci pensa?.

Come indicato da corriereadriatico.it: Ex Stracca, adesso è finita: l’impresa del supercondominio in liquidazione. Che fine faranno le caparre? - ANCONA Cala il sipario sul supercondominio di via Montebello. Il Tribunale di Ancona ha infatti ordinato la liquidazione giudiziale della Cap Costruzioni, l’impresa del costruttore ...