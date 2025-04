Villa Opizzoni a Pioltello viaggio nel cantiere dove nasce la futura Casa della Cultura

Pioltello (Milano) – viaggio nel cantiere di Villa Opizzoni, sotto i soffitti anni Settanta dell’ex Municipio di Pioltello si cercano gli originali Seicenteschi. Proseguono senza sosta i lavori per la futura Casa della Cultura da 7 milioni di euro, 5,5 dei quali in arrivo dal Pnrr, il resto messo dal Comune. Tutto secondo la tabella di marcia e le curiosità non mancano. A cominciare dal desiderio dell’Amministrazione di tornare “ai fasti originari” che regaleranno tanta luce alla scuola di Musica che traslocherà fra queste mura, recuperate dopo una lunga storia di degrado. “Gli interventi di mezzo secolo fa avevano snaturato la bellezza della dimora”, spiega il vicesindaco Saimon Gaiotti che segue il restyling, sotto l’occhio vigile della Soprintendenza. Qui, a fine opere, al posto dell’ingresso ci sarà un teatro all’aperto che ospiterà eventi, spettacoli e concerti, entro settembre 2026, il prestigioso complesso “sarà interamente restituito alla comunità”. Ilgiorno.it - Villa Opizzoni a Pioltello, viaggio nel cantiere dove nasce la futura Casa della Cultura Leggi su Ilgiorno.it (Milano) –neldi, sotto i soffitti anni Settanta dell’ex Municipio disi cercano gli originali Seicenteschi. Proseguono senza sosta i lavori per lada 7 milioni di euro, 5,5 dei quali in arrivo dal Pnrr, il resto messo dal Comune. Tutto secondo la tabella di marcia e le curiosità non mancano. A cominciare dal desiderio dell’Amministrazione di tornare “ai fasti originari” che regaleranno tanta luce alla scuola di Musica che traslocherà fra queste mura, recuperate dopo una lunga storia di degrado. “Gli interventi di mezzo secolo fa avevano snaturato la bellezzadimora”, spiega il vicesindaco Saimon Gaiotti che segue il restyling, sotto l’occhio vigileSoprintendenza. Qui, a fine opere, al posto dell’ingresso ci sarà un teatro all’aperto che ospiterà eventi, spettacoli e concerti, entro settembre 2026, il prestigioso complesso “sarà interamente restituito alla comunità”.

Potrebbe interessarti anche:

Battesimo civico per i neo maggiorenni di Villa Santa Maria

Il Moie fa lo scherzetto al Vismara. Villa San Martino doma il Gabicce

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili - poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO

Ne parlano su altre fonti Villa Opizzoni a Pioltello, viaggio nel cantiere dove nasce la futura Casa della Cultura. Villa Opizzoni: abbattuti i soffitti "posticci" per tornare all'antico splendore. Un’estate di lavori a Pioltello: dove iniziano e dove finiscono. Ruspe al lavoro a Villa Opizzoni. Da Municipio a Casa della cultura. Lo stemma di Villa Opizzoni torna al suo antico splendore. Pioltello, parte il restauro di villa Opizzoni: sarà la nuova casa della Cultura.

In base a quanto diffuso da primalamartesana.it: Villa Opizzoni: abbattuti i soffitti "posticci" per tornare all'antico splendore - Come con un figlio che si accudisce con cura e attenzione, l’Amministrazione di Pioltello non perde occasione di verificare lo stato di avanzamento dei lavori nell’ambito della riqualificazione della ...

Lo rende noto msn.com: Pioltello, quartieri a colori: "Pianta la tua matita" 5mila studenti all’opera - Pioltello ha deciso di cominciare dai ragazzi ... realizzati stanno già tratteggiando l’avvenire: il restyling di villa Opizzoni (l’ex municipio), il recupero della stazione ferdinandea ...