Mirella Serattini sfigurata da un intervento estetico Il mio sorriso sparito Ho fatto 71 interventi

Bologna, 13 aprile 2025 – Il volto è martoriato, racconta ormai vent'anni di interventi e battaglie. Eppure la prima cosa che pensi quando ti apre la porta di casa Mirella Serattini, sfigurata con olio di silicone dal dottor Stè, Stefano Stracciari, arrestato una settimana fa e inseguito da una scia di denunce che diventa sempre più lunga, è che sei di fronte a una bella donna. Mirella, qual è stato il momento più doloroso, dal 2006 ad oggi? "I momenti sono stati tanti. La cosa più grave: non riconoscere più la tua fisionomia, il tuo viso. Vederti allo specchio con un volto diverso. Non essere più te stessa. E non venire riconosciuta dalle persone che frequentavi". Un calvario, anche psicologico. "Perdi la vita sociale. Non ricevi più inviti, rimani isolata nel tuo dolore. E quando esci per la strada vedi negli occhi degli altri la tua disgrazia".

