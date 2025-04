Giornata del Made in Italy Salov apre le porte agli studenti A Villa Berio i ragazzi dell’agrario

Giornata del Made in Italy e alle porte, e Salov ha deciso di celebrarla aprendo le porte della splendida Villa Berio agli studenti. Nel complesso di Vecchiano, dove l’azienda conserva un prezioso oliveto – il più esteso in Italia in appezzamento unico – su cui vengono condotti studi scientifici e ricerche per la salvaguardia dell’ulivo e la riscoperta di ’ceppi’ antichi, per il secondo anno consecutivo Salov ha accolto circa 30 studenti dell’istituto tecnico-agrario Brancoli Busdraghi che studiano olivicoltura come materia, e i loro professori, per dare loro la possibilità di entrare in diretto contatto con il mondo dell’olio d’oliva. La Giornata – organizzata nell’ambito dell’iniziativa ’Aziende aperte’ a cui ha aderito l’Associazione italiana industria olearia in vista della celebrazione del Made in Italy che cade il 15 aprile – ha incluso la visita all’oliveto di Villa Berio, un luogo unico nel panorama agroindustriale europeo, concepito per diventare il luogo dove “l’olio d’oliva è al centro” di tutto. Lanazione.it - Giornata del Made in Italy. Salov apre le porte agli studenti. A Villa Berio i ragazzi dell’agrario Leggi su Lanazione.it Ladeline alle, eha deciso di celebrarlando ledella splendida. Nel complesso di Vecchiano, dove l’azienda conserva un prezioso oliveto – il più esteso in Italia in appezzamento unico – su cui vengono condotti studi scientifici e ricerche per la salvaguardia dell’ulivo e la riscoperta di ’ceppi’ antichi, per il secondo anno consecutivoha accolto circa 30dell’istituto tecnico-agrario Brancoli Busdraghi che studiano olivicoltura come materia, e i loro professori, per dare loro la possibilità di entrare in diretto contatto con il mondo dell’olio d’oliva. La– organizzata nell’ambito dell’iniziativa ’Aziende aperte’ a cui ha aderito l’Associazione italiana industria olearia in vista della celebrazione delinche cade il 15 aprile – ha incluso la visita all’oliveto di, un luogo unico nel panorama agroindustriale europeo, concepito per diventare il luogo dove “l’olio d’oliva è al centro” di tutto.

Potrebbe interessarti anche:

In mostra l’Arte della creazione della Cravatta - Marinella celebra a modo suo la giornata del made in Italy

Giornata Nazionale del Made in Italy - il Ministro Adolfo Urso incontra l’industria agroalimentare italiana

Giornata Nazionale del Made in Italy - il Ministro Adolfo Urso incontra l'industria agroalimentare italiana

Ne parlano su altre fonti Filippo Berio celebra l’olio d’oliva per il Made in Italy. Salov ad "Aziende aperte" nella prima giornata del made in Italy. Assitol celebra le professionalità dell’industria olearia Made in Italy. L’olio di oliva protagonista alla Giornata del Made in Italy. Salov SpA celebra il Made in Italy: un open day e un convegno sull’olio d’oliva a Roma.

Come si legge su gaeta.it: Salov SpA celebra il Made in Italy: un open day e un convegno sull’olio d’oliva a Roma - Salov SpA celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy con eventi educativi e un convegno a Roma, promuovendo l'olio d'oliva italiano e coinvolgendo i giovani nella tradizione oleicola.

Come riportato da metropolitano.it: “Giornata del Made in Italy”: il Paese celebra creatività e innovazione - Superano quota 500 gli eventi su tutto il territorio nazionale per la seconda edizione, dal 15 al 17 aprile. Le iniziative veneziane “Dal settore della moda all’automobilismo, passando per il design, ...

Da quanto emerge da finanza.repubblica.it: AEFI aderisce alla Giornata del Made in Italy 2025 - (Teleborsa) - Due video inediti per evidenziare il legame indissolubile tra il Made in Italy e il sistema fieristico italiano. È il progetto di comunicazione di Aefi (Associazione esposizioni e fiere ...