Nicole Kidman Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning insieme per la serie tv Margo’s Got Money Troubles

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 24 settembre 2024)sarà la protagonista dellaGot, prodotta da Apple TV+ e tratta dal romanzo di Rufi Thorpe. Al suo fianco ci saranno, entrambe anche produttrici esecutive: il progetto è stato sviluppato da David E. Ky, che collabora per la prima volta con la moglie, in una produzione di A24. Come riportato da Deadline la, composta da otto episodi, è ambientata nel mondo di OnlyFans con un tocco di wrestling, e ha ricevuto un ordine diretto da Apple TV+ all’inizio dell’anno.interpreta Margo Millet, figlia di una cameriera di Hooters, interpretata da, e di un ex lottatore professionista. Cresciuta con la consapevolezza di dover cavarsela da sola, Margo si iscrive al college locale, ma fatica a immaginare un futuro stabile.