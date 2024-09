Nel tennis si gioca troppo? Dopo lo sfogo di Alcaraz la risposta di Sinner

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Jannike Carlossi trovano su fronti opposti nell’ultima discussione che anima il mondo del. Mentre la stagione 2024 volge al termine, i due giovani campioni esprimono opinioni diverse sul calendario sempre più fitto del circuito ATP. Con gli ultimi tornei asiatici in corso, e l’attenzione che presto si sposterà sulle ATP Finals e la Coppa Davis, il tema dello stress e della gestione fisica tiene banco.Leggi anche:, il grido di allarme di Carlos: “Troppi impegni ufficiali, così ci uccideranno”: “Si” Carlosla Laver Cup, non ha nascosto il suo disagio per il ritmo incalzante degli impegni. “Sie in qualche modo ci uccideranno”, afferma lo spagnolo, lanciando un segnale forte.