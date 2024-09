LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | Luna Rossa si gioca l’accesso in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delle regate di semidellaCup. A Barcellona le sei imbarcazioni reduci dalla brillante fase a gironi si sfidano in nuove quattro regate di flotta dalle quali emergeranno le due finaliste che giovedì disputeranno il match race conclusivo della manifestazione riservata agli equipaggi under 25. Dopo aver dominato il girone Apunta dritto alla finalissima nel girone che comprende i migliori sei equipaggi del qualification round. Il team italiano sfiderà nuovamente American Magic ed Athena Patway, ai quali si aggiungeranno le tre qualificate del girone B, ovvero gli svedesi di Artemis, gli spagnoli di Sail BCN e gli australiani di Andoo. Nuovi stimoli dunque per i timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, decisamente i migliori durante la prima fase.