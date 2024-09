Infortunio Meret sentenza definitiva | spuntano i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) In casa Napoli si guarda alla situazione di Alex: ecco quando il portiere titolare degli azzurri dovrebbe rientrare in campo. L’di Alexdurante la partita tra Napoli e Juventus continua a preoccupare. Il portiere del Napoli è uscito a ridosso dell’intervallo per un problema di tipo muscolare, il suo rientro non sarà a breve. Certo, Antonio Conte potrà affidarsi ad Elia Caprile, ragazzo di talento che il Napoli ha voluto tenere in rosa per provare a valorizzarlo internamente, magari nella speranza di una crescita per il futuro. La mente, però, al momento è proiettata proprio versoe quella che è la sua situazione. Quando rientrerà in campo? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato a dare unain virtù di quelle che sono le informazioni a disposizione.