I talentini del futuro al PalaBigi Milano vince la Pr Academy Cup Stupisce la selezione reggiana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Grande successo per la 2ª edizione della PrCup, il torneo internazionale Under 13 organizzato aldalla Pallacanestro: un weekend di basket, condivisione, divertimento e amicizia fra i giovani talenti della cantera biancorossa,, Bologna, Ulm e unadella provincia. Ad alzare la Coppa è stata l’Olimpiacon l’en-plein di quattro vittorie. Battaglia invece per l’argento sul filo della differenza canestri tra tre squadre giunte a pari merito: a spuntarla ladella nostra provincia che nell’ultima partita della kermesse ha superato la Virtus Bologna per 73-57, relegando al quarto posto le V-nere, in favore della Pallacanestro(foto) che termina sul gradino più basso del podio. Quinti i tedeschi di Ulm. Cesare Corbelli