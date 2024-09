Futuro Osimhen colpo di scena | sfida a due per prenderlo nel 2025 l’annuncio dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Dove andrà la prossima estate Victornon hanno dubbi: ci sono due club che lo hanno messo nel mirino. Ildell’attaccante nigeriano resta avvolto nel mistero ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Ildi Victorresta al centro dell’agente del Napoli. L’attaccante nigeriano è stato ceduto temporaneamente in Turchia per dargli modo di giocare e non restare fermo in tribuna tutto l’anno, vista la decisione da parte dello stesso calciatore di non voler più vestire la maglia del Napoli e la contemporanea difficoltà nel trovare acquirenti in grado di spendere la cifra richiesta da De Laurentiis.