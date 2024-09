Fabbri non ha rimpianti | La sconfitta mi darà forza Crouser in allenamento fa 24 metri ma posso batterlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Leonardoè stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’azzurro ha fatto un bilancio della sua stagione eccezionale, in cui ha stabilito il nuovo record nazionale conquistando il titolo europeo e vincendo la Diamond League, con l’unico neo della medaglia mancata ai Giochi Olimpici. “Ancora non sono in vacanza perché sto cercando di curare una mano che mi dà problemi da Parigi. All’ultimo lancio sono caduto e ho messo male un dito. Ho fatto tutte queste gare con l’antidolorifico ed un forte dolore alla mano, quindi prima di iniziare la nuova stagione mi sono detto di rimettermi al 100%. Ho fatto delle visite a Roma, sto facendo delle terapie e poi mi farò una bella settimana di vacanza“, racconta il toscano.