Visite e consulenze gratuite Tre giorni al San Jacopo sulle malattie cardiache

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tornano le iniziative sulla prevenzione all’ospedale di Pistoia in collaborazione con la Fondazione Onda, ed in particolare per le 150 strutture ospedaliere che hanno conseguito il Bollino Rosa e di cui fa parte anche il San. Dopo la pausa estiva il primo appuntamento riguarda l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce dellecardiovascolari in concomitanza con la Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre), con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.