Salerno parte la S F I D A contro la povertà educativa

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSfida ovvero sistema formativo integrato per il digitale e agroalimentare:è l’acronimo che racconta il progetto che coinvolgerà 225 ragazzi del territorio salernitano, neet e studenti delle scuole superiori suddivisi per fasce d’età con laboratori diversificati. La presentazione stamattina dadell’associazione Moby Dick con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di. Attraverso i fondi di coesione, il progetto utilizzerà 220 mila euro per formare i ragazzi con competenze spendibili nel mondo del lavoro. Il presidente dell’associazione Francesco Piemonte, nel corso della conferenza stampa, ha per esempio citato la sinergia con il Profagri per un corso legato alla produzione di vino.