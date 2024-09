Quando e a che ora si gioca la finale di Musetti a Chengdu? Programma e orario della partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024)e a che ora siladell’ATP 250 di2024 che vedrà impegnato Lorenzo? Ecco tutte le informazioni per non perdere il match. Il tennista carrarino anche in Cina prosegue la sua ottima seconda parte di stagione, conquistando la terzanell’arco di poco più di tre mesi. Dopo aver perso sia al Queen’s che a Umag, ora ci prova sul cemento all’aperto asiatico contro il giovane talento di casa Juncheng Shang che ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann. L’allievo di Simone Tartarini va alla ricerca di un titolo che nella sua bacheca manca da quasi due anni.E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Laandrà in scena martedì 24 settembre alle ore 13:00 italiane e potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (previo abbonamento).