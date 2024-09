Nuove forme di assistenza per i malati di Alzheimer e per le loro famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 22 settembre 2024 – Occorre un nuovo approccio per garantire un’adeguataaidi, evitando che l’intera gestione ricada ventiquattro ore su ventiquattro sui familiari. Questa urgenza è espressa da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”, in occasione della trentunesima Giornata Mondiale dell’di sabato 21 settembre che rappresenta un’occasione di riflessione e di informazione sulla più comune forma di demenza che conta 700.000 casi solo in Italia e 85.000 in Toscana. L’incarico all’interno della storica struttura aretina ha permesso di approfondire e toccare con mano questa malattia, evidenziando i principali elementi su cui andare a intervenire per essere di reale supporto ai pazienti e, soprattutto, aifamiliari.