Moni Ovadia | Devastare l’ambiente è un suicidio l’economia non prevalga sulla salute

"è unnon dovrebbe prevalere". Così, attore, scrittore e musicista, ma anche attivista dei diritti civili e sociali, invita a "prendersi cura della nostra Madre Terra", stigmatizzando come "l'uomo si senta onnipotente ma in realtà non lo è". Scuotendo le coscienze, esorta a porsi domande sul rapporto fra gli esseri umani e il pianeta: lo abbiamo intervistato chiedendogli una riflessione su questo tema, che da sempre gli sta a cuore. Stiamo assistendo a eventi metereologici estremi. Pensiamo, per esempio, all'Emilia Romagna, ma anche al forte nubifragio che ha colpito Bergamo fra l'8 e il 9 settembre. Cosa ne pensa? Secondo me i negazionisti della questione ambientale hanno grossi problemi. Il cambiamento climatico c'è sempre stato nella storia del nostro pianeta, ma non è mai stato così veloce.