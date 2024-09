Le pagelle dello Spezia Bandinelli il migliore nella battaglia del derby Hristov blinda la difesa Cassata mette il turbo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) GORI 6,5: nulla può sul tiro vincente all’angolino di Cerri, va di pugno sulla conclusione di Schiavi. Nel proseguio della gara si limita a fare lo spettatore. MATEJU 7: marcatura fisica e arcigna su Shpendi, lascia pochi spazi di giocata all’attaccante carrarese. Uno dei punti di forza di questodi inizio campionato.7,5: tutti in piedi per il capitano coraggioso, sempre più idolo della folla, suo lo splendido gol del 4 a 2 che stende la Carrarese. BERTOLA 6,5: da carrarese doc vuole a volte strafare. Discreto nel tamponare gli avanti gialloazzurri, salva la porta dalla capitolazione, ma si fa anticipare sulla battuta a rete di Oliana. VIGNALI 7: assolve egregiamente il compito di pendolino sulla fascia, bene in ripiegamento, discreto quando si tratta di affondare.