Intervista a Mercedes Fernandez Alonso del Torino Film Lab – Il Green Production Lab

(Di lunedì 23 settembre 2024) Benvenuti al nostro podcast Cinema Stories, disponibile in diretta sui social e sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Amazon Music e YouTube. Oggi abbiamo un’ospite speciale:delLab. Dovevamo incontrarci al Festival di Venezia, ma finalmente ci ritroviamo per parlare del progettoLab, una novità nel mondo del cinema sostenibile. Cos’è ilLab? IlLab nasce per promuovere produzioni cinematografiche più sostenibili. Da tre anni, ilLab forma produttori affinché possano integrare pratiche ecologiche nei loro progetti. Il cinema ha un impatto significativo sull’ambiente, tra set, costumi, viaggi e trasporti.