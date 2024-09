Imparzialità del giudice Confronto all’Unistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Il problema dell’è connesso alla giurisdizione. Non c’è giurisdizione senza unimparziale e il cittadino ha diritto ad avere unterzo e imparziale". Così il viceministro Paolo Sisto, partecipando al Forum internazionale alta cultura della giurisdizione che si è svolto all’Università per stranieri di Perugia, per parlare di “e qualità del“. L’incontro è stato organizzato dal Centro internazionale magistrati “Luigi Severini“, in collaborazione con l’Unione internazionale magistrati e la Société de Législation Comparée. Ad aprire i lavori, nell’aula magna dell’Unistra, il presidente del Centro Severini, nonché presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Perugia, Paolo Micheli (foto), insieme a Giuseppe Severini, presidente del Centro studi giuridici.