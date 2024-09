Diddy in carcere trema Hollywood | vittime e complici tra le celebrità

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) A quattro mesi dalla pubblicazione dei video in cui aggredisce selvaggiamente la sua ex, la cantante Cassie,è stato finalmente arrestato. Il famosissimo rapper è finito in manette con le accuse di traffico di esseri umani, racket e sfruttamento della prostituzione ed è stato messo sotto stretta sorveglianza nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn per il rischio che si possa togliere la vita. I legali dell’uomo hanno chiesto la scarcerazione dietro cauzione per 50 milioni di dollari, ma i giudici l’hanno negata. Dietro questo arresto però c’è il marcio die pare che molteadesso stianondo per la paura che i loro nomi vengano collegati al caso. Si parla di festini molto particolari, video in cui ragazzi e ragazze subiscono pressioni per fare atti con personaggi famosi vicini al rapper.