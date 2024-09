C’erano una volta la Fiat e gli Agnelli orgoglio d’Italia…

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non è semplice organizzare la settimana. E la situazione a oggi, un lunedì di fine settembre e il guazzabuglio in cui si dibatte l’Italia e buona parte del mondo continua a aumentare. Giocando, si fa per dire, in casa (Italia), il “Grande Vecchio” della Finanza italiana, così era definito da molti nel suo ambiente, da taciturno che era, sarebbe rimasto completamente zitto o avrebbe rivelato un talento da cantante urlatore ormai fuori concorso. Conoscendone la maggior parte degli italiani, seppure per solo sentito dire, la riservatezza che si era personalizzata in lui, si sarebbe comportato come era suo solito, ancor più al riparo da orecchie indiscrete. I fatti. Il Paese, quello reale, sta, ormai da tempo, sempre più rimanendo prigioniero di persone e cose definibili almeno poco lineari.