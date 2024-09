Bergomi | Approccio Inter errato col Milan! Vi spiego perché è in difficoltà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’esce sconfitta dal primo derby stagionale ma a preoccupare non è tanto il risultato quanto la prestazione vista contro il. Giuseppeprova ad analizzarla, individuando la causa dei problemi. NON BENE – Giuseppemette sotto la lente d’ingrandimento l’vista in campo nel derby contro il. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 l’ex nerazzurro dichiara: «L’ha anche approcciato male. Te lo dovevi aspettare dal, che le partite all’inizio le ha sempre fatte tutte bene. L’età media dell’è la più alta della Serie A, è andata ina centrocampo: ammoniti, saltati, imbucati sempre. E sulle preventive dovevano sempre correre indietro, con la velocità degli attaccanti delche gli ha fatto veramente male. Fisicamente non l’ho vista bene.