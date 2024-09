Anziana strangolata nel Modenese confessa il figlio 50enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) Svolta nell'omicidio di Loretta Levrini, l'di 80 anni trovatanella giornata di domenica nel suo letto a Spezzano di Fiorano, nel. Are l'assassinio, infatti, è stato in diretta televisiva il, Lorenzo Carbone, 50 anni, intercettato sotto casa da un giornalista. Rispondendo alle domande, l'uomo ha dato la sua versione dei fatti in lacrime, ammettendo di aver strangolato la madre. "Non ce la facevo più, non riuscivo a gestirla. Non so perché l'ho fatto", ha detto Carbone. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno arrestato il. Era ricercato dal pomeriggio di domenica, proprio quando la madre era stata trovata senza vita.