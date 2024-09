?? Lecce-Sassuoloil Pronostico | info match probabili formazioni e scommesse ?

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Coppa Italia entra nel vivo e la sfida trae Sassuolo, in programma al Via del Mare, promette scintille. Per il Sassuolo, la retrocessione in Serie B è stata una dura battuta d’arresto dopo dieci anni di Serie A, ma ora la squadra di Fabio Grosso punta al ritorno nella massima serie. D’altra parte, ilarriva dopo una serie di risultati altalenanti, inclusi due punti persi contro il Parma negli ultimi minuti di recupero. Entrambe le squadre cercano il riscatto e un posto agli ottavi contro il Milan a San Siro.