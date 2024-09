Pallamano Teamnetwork Albatro super in Serie A Gold Sassari ok in European Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Il fine settimana dellaitaliana maschile si è diviso fraCup. Tante le partite in agenda, con gol, emozioni e storie in via di sviluppo in questo 2024-2025.Nelle quattro partite in programma, il colpaccio lo mette a segno ilche batte in trasferta 34-35 il Brixen rinforzando il suo primato in classifica. Larga invece la vittoria, sempre in esterna, del Bolzano sul campo del Chiaravalle (27-37), mentre Pressano è stata capace di espugnare Camerano 30-34 e il Cassano Magnano di vincere, fra le mura amiche (32-28) contro il Fasano.