Milan Ibrahimovic | Critiche non mi disturbano Ultimatum a Fonseca? No pensiamo solo al derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Il mio è un lavoro impegnativo, mi piace e sto crescendo, ma l’importante è ilnon io, non è one man show. Dobbiamo superare il momento difficile, ma lenon mi, ho superato 25 anni dida calciatore, al contrario mi caricano e mi spingono a fare ancora di più”. Così Zlatan, ai microfoni di Dazn, prima deldi questa sera. Il senior advisor della proprietà delassicura che non ci sonoper mister: “Assolutamente no, oggialla partita, nessuno ha parlato di altro”. Chiusura dedicata al figlio proprio oggi 18enne e in gol nelPrimavera. “Per me l’importante è che sia felice, io lo seguo come papà, deve continuare a lavorare, oggi è contento e io sono orgoglioso di lui”.: “non mi? No,al” SportFace.