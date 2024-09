Liguria il paradigma della viticoltura eroica Le degustazioni del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 22 settembre 2024) Le particolarità e il fascinoconformazione territorialesembrano andare di pari passo con quelle dei vini. Parliamo di una lingua di terra di 350 chilometri: percorrendola non si può non rimanere incantati dai pendii scoscesi, dai picchi appenninici elevati che emergono dal mare. Lain. Difficoltàproduzione e ricercaqualità Ed è proprio su questi pendii che troviamo i piccoli fazzoletti di terra dove sono coltivate le varietà tradizionali. Se c’è un luogo in cui si può parlare diè proprio questo. Qui i vignaioli non hanno molte possibilità di utilizzare mezzi meccanici o trattori, perché il lavoro viene fatto quasi esclusivamente a mano da veri e propri artigiani del vino.