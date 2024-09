AEW | I PPV della compagnia si sposteranno su un’altra piattaforma streaming dal 2025

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo l’accordo siglato con Warner Bros Discovery stanno emergendo le prime novità in casa AEW riguardo le modifiche dei programmi. Dalla creazionead ora i PPV AEW sono sempre stati trasmessi su Bleacher Report per i fans statunitensi e canadesi, mentre per quelli che si trovano al difuori di questi paesi sono disponibili su Triller Tv. Parlando al Matt Men Podcast Andrew Zarian ha rivelato che da Gennaioi Pay-Per-View sisul servizio di Discovery MAX: “Saranno su MAX (i PPV) a Gennaio. Lo potrebbero fare anche prima immagino, ma quello che so è che il piano è di spostarsi a Gennaio.” Zarian ha continuato dicendo che comunque MAX non avrà l’esclusività e sarà possibile acquistare i PPV da un altro servizio, come fa la WWE con Peacock.