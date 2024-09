Presa C***o Reazione a catena finisce male per le Volta pagina | Raccomandate da chi si vogliono far sentire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Non c'è pace per Le, le campionesse più longeve di questa edizione di, il quiz show del preserale di Rai1 condotto da Pino Insegno. Vincono ancora, ma sbagliano tanto e su X i telespettatori che commentano in tempo reale le performance dei concorrenti sono impietosi nei loro giudizi negativi. "Veramente brave, ci fanno compagnia con la loro simpatia da tanto tempo. Complimenti Rosa, Anna Laura e Antonella", le introduce così Insegno, per poi presentare i loro sfidanti, i Su le mani: sono Nicolò, Andrea e Simone. Lavorano tutti a Cologno ma sono di Monza, Milano e Firenze. "Su le mani perché facciamo gli speaker radiofonici", spiega il capitano Andrea. Simpatia e prontezza non bastano però perché le campionesse si confermano tali e arrivano all'Ultimacon un montepremi di 125mila euro.