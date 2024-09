Papa Francesco | I super ricchi di tutto il mondo paghino una patrimoniale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) “Le persone economicamente forti dovrebbero fare di più, dovrebbero aprirsi a condividere i beni che hanno. È difficile che questo avvenga ma per Dioè possibile”.tira le orecchie ai “”, ai “privilegiati del”. Il Pontefice torna a dire la sua su tematiche economiche. E lo fa con la schiettezza che lo contraddistingue. “Dovrebbero esserci più tasse per i milionari, davvero”, afferma risoluto. “Se questa percentuale tanto piccola di miliardari che accaparra la maggior parte della ricchezza del pianeta fossero propensi a condividerla, non a cederla ma a condividerla in modo fraterno che cosa bella sarebbe per loro stessi e che cosa giusta per tutti”, commenta a proposito della tassa sui nababbi su cui il G20 lavora da tempo.