MotoGP | Valentino Rossi non sotterrata l’ascia di guerra | che bordate!

(Di sabato 21 settembre 2024) Nessuno sembra disposto a sotterraredi, anche a distanza di quasi dieci anni da quegli avvenimenti. Un nemico, spesso, è per sempre e questa legge sembra non prescindere anche se i protagonisti sono due pluricampioni del mondo dellache hanno esaltato tutti i tifosi con le loro gesta sportive nel motorsport. In una delle sue recenti interviste,è tornato a parlare degli scontri del 2015 con Marc Marquez che hanno segnato la fine del loro rapporto. Il Dottore è andato giù pesante con l’attuale centauro di Gresini Racing definendo lo spagnolo “sporco” per i suoi atteggiamenti in pista. La polemica non si placa. Tutto ebbe inizio in Argentina nel 2015 (Credit foto –)“Problemi dopo Argentina 2015? Sì, fino a quel momento eravamo sempre andati d’accordo. Ho provato a superarlo, ma lui mi è venuto addosso.