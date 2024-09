Il parto da sola poi gli amici Chiara | I bimbi? Li volevo vicini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) È accusata di aver ammazzato entrambi i neonati ritrovati nel giardino della villetta a Traversetolo, in provincia di Parma,riti a distanza di un anno l'uno dall'altro.Petrolini, 21 anni, è ai domiciliari da ieri mattina e dovrà rispondere di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela, per la morte del secondo neonato. La giovane deve rispondere anche dell'accusa di soppressione di cadavere per il primo neonato (risultato sempre figlio dello stesso findanzato) e di occultamento per l'altro. Il primo dei due neonati aveva ancora il cordone ombelicale attaccato al corpo ed era in posizione fetale. Il secondo, invece, era nato vivo ed è morto dissanguato. Il piccolo respirava, scrive la Procura di Parma, guidata da Alfonso D'Avino, sulla base dei primi risultati dell'autopsia.