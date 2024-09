Gli alluvionati protestano in piazza a Budrio Bologna | Regione e Città Metropolitana dove siete?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)), 21 settembre 2024 - “Ogni volta che piove, anche solo con poche gocce di acqua, noi abbiamo paura”. Erano più di un centinaio glidiche questa mattina si sono ritrovati inQuirico Filopanti per manifestare, pacificamente. A parlare sono stati residenti, imprenditori e agricoltori che per la terza volta (contando oltre l’ultima anche l’alluvione del 2019 e quella di maggio 2023) si sono trovati una vita spazzata via dall’acqua. Il malcontento e la preoccupazione sono comuni a tutti gli intervenuti: “C’è gente che ha vissuto qui per una vita senza passare tutto questo. Ora ci spieghino perché adesso ogni volta che piove siamo messi così. Non abbiamo piùvivere, come lavorare e neanche i soldi da investire per ricostruire tutto di nuovo.