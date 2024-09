Filippi tecnico dei giallorossi Fase delicata ma la squadra è molto carica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), quanto avvenuto a Melchiorri èpiù di una tegola per voi, uno sconquasso difficilmente rimediabile anche se credo, già domenica a San Benedetto, avevate avvertito la gravità dell’infortunio? "Purtroppo sì: sintomi e dinamiche – spiega l’allenatore della Recanatese – erano abbastanza chiare. Diciamo che sino a giovedì non volevamo sentircela dire questa notizia che invece, puntualmente, è arrivata". Giocoforza occorre guardare avanti pur con tutte i problemi del caso e probabilmente il primo passo è responsabilizzare ulteriormente il Capitano? Magari con un ruolo da prima punta? "Non solo lui: già di over ne abbiamo pochi ma tutti comunque stanno comprendendo il momento non facile. Sono certo che in campo daranno le risposte che ci aspettiamo". Inevitabile il ritorno sul mercato? "Per forza, soprattutto in attacco siamo chiaramente in difficoltà.