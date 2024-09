Farrell ' Mi trasformo nel malvagio di Gotham in The Penguin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) I cattivi diCity vivono giorni di grande celebrità. Joker (Joaquin Phoenix) e Harley Quinn (Lady Gaga) saranno al cinema dal 2 ottobre con un film tutto per sé, 'Joker: Folie a Deux', mentre sul piccolo schermo arriva un'altra - e altrettanto iconica - nemesi di Batman: Oz Cobb, alias The. È lui, gangster claudicante e senza scrupoli, il protagonista della serie omonima Hbo, che in Italia va in onda da ieri su Sky ed è disponibile in streaming su Now. Colintorna a vestire i panni di questodella DC Comics negli otto episodi scritti da Lauren LeFranc e diretti da Craig Zobel e Helen Shaver, dopo averlo interpretato nel blockbuster del 2022 con Robert Pattinson come Uomo Pipistrello.