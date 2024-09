Alluvione in Emilia Romagna Bignami inchioda la Regione | Su 1365 milioni stanziati ne ha spesi zero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) “Sono soddisfatto delle prime misure messe in campo dal governo, dopo il consiglio dei ministri per le regioni colpite dal maltempo, ma va detto che ora serve di iniziare a fare una vera prevenzione”: Galeazzo, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, guarda oltre la nuova emergenza(“Siamo sempre a fare discorsi ex post, dopo i danni, sul risarcimento”). “Intanto – dice intervistato dall’AdnKronos – dobbiamo conoscere la situazione attuale, serve prima di tutto che lacondivida le criticità esistenti sul reticolo idrogeografico. Sono infatti dati che la Meloni ha chiesto ripetutamente: a maggio 2023, a giugno 2023, e l’ho fatto anche io con tanto di posta certificata ad agosto del 2023?, sottolinea. “In 500 giorni lanon ha mai risposto”.