Un mese dedicato alla prevenzione cardiologica nelle Farmacie Comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Un intero. L’iniziativa è promossa dalledi Arezzo che, da sabato 21 settembre a lunedì 21 ottobre, condurranno una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulle corrette pratiche per mantenere il benessere del cuore e ridurre i fattori di rischio. Il “del Benessere Cardiologico” abbraccia idealmente i temi della Giornata Mondiale del Cuore del prossimo 29 settembre e va a collocarsi in un momento dell’anno particolarmente delicato a causa della ripartenza delle diverse attività sportive, lavorative e scolastiche. La volontà è, dunque, di generare consapevolezza sulle piccole accortezze quotidiane necessarie per restare in salute, per preparare il corpo all’arrivo della nuova stagione e per scongiurare i rischi collegati all’emergere di eventuali patologie cardiache.