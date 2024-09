Temiamo le statue e le scelte definitive Il caso del quarto plintio di Trafalgar Square

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Come forse i più attenti di voi avranno notato, questa rubrica è ossessionata dalplinto, il piedestallo rimasto sgombro asu cui è prassi alternare opere d’arte contemporanea, in attesa che si decida per un’installazione definitiva – e sì, se dipendesse da me progetterei io stesso un ingegnoso sistema di carrucole per issarci la statua di Elisabetta II. Orbene, adesso sulplinto è il turno di una nuova scultura, un parallelepipedo in gesso su cui Teresa Margolles ha impresso i volti di oltre settecento persone in transizione di genere. Scelta degnissima, con un dettaglio che tuttavia spiazza: il materiale della scultura è tale che verrà inevitabilmente modificato dalle intemperie londinesi.