Squid Game 2 nel nuovo teaser trailer della serie Netflix il gioco non si ferma mai

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha rilasciato, nell’ambitoGeeked Week 2024, uno specialeper2, la seconda stagione dell’attesasurvival sudcoreana, autentico fenomeno di massa, primadel Paese ad aggiudicarsi degli Emmy, e capace di dare il là anche a un contestatissimo spinoff in forma di reality show (in cui, ovvio, non si moriva, ma i soldi vinti erano veri!). Di recente, il creatoreha conto che la vicenda si concluderà in tre stagioni, e che in questo secondo blocco di episodi, Gi-hun preparerà la sua vendetta contro Frontman e gli organizzatori delmortale Una direzione che sembra chiaramente visibile in questo ennesimo; ancora una volta, ampio spazio alle suggestioni, soprattutto visive, con il nostro protagonista tormentato da strani incubi e che si ritrova – forse – esattamente là dove tutto era cominciato.